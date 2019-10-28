Тетрис людьми и оружием: под посольством РФ в Киеве устроили акцию против исчезновений людей в Крыму
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Под стенами посольства России в Киеве состоялась сороковая подряд акция против насильственных исчезновений в аннексированном Крыму.
На этот раз "КрымSOS" проводил ее в формате TetrisChallenge.
"Мы решили показать, из каких инструментов состоит желание Владимира Путина иметь абсолютную власть и полностью подавлять любые проявления самовыражения, несогласия с тем, что он делает", - пояснил участник акции, юрист общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко.
Во время акции участник в маске Владимира Путина выложил на мостовую "инструменты": игрушечное оружие, военные корабли и самолеты, уголовный кодекс России, наручники и прочее.
По словам Савченко, сегодняшняя акция была посвящена двум жертвам насильственных исчезновений в аннексированном Крыму: Эскендер Апселямову и Билялу Билялову.
Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.
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