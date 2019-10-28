Свитолина победила в первом матче Итогового турнира
28 октября, 2019, 15:59
В первом поединке Итогового турнира 2019 года украинка Элина Свитолина победила чешку Плишкову
Об этом сообщает официальный twitter WTA.
В напряженном поединке первого тура Итогового турнира WTA 2019, украинка Элина Свитолина победила вторую ракетку мира чешку Плишкову, 7: 6 (12), 6: 4.
Встреча между теннисистками длилась более 2 часв, а для Свитолиной это уже четвертая подряд победа в противостоянии с Плишковой.
Во втором туре, 30 октября, украинка сыграет против румынки Симоны Халеп.
Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6 (12), 6-4, at the- WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
- 28 октября стало известно, что украинка Элина Свитолина - первая теннисистка, начиная с 1980-го года, которая вышла на Итоговый турнир WTA, не сыграв ни в одном финале текущего сезона.
- 25 октября украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-вечер, посвященный Итоговому турниру 2019 года.
- В этом сезоне на счету Свитолиной 5 полуфиналов, в том числе 2 в турнирах Большого Шлема (Уимблдон, US Open).
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