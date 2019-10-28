 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина победила в первом матче Итогового турнира

Свитолина победила в первом матче Итогового турнира


фото: REUTERS
В первом поединке Итогового турнира 2019 года украинка Элина Свитолина победила чешку Плишкову

Об этом сообщает официальный twitter WTA.

В напряженном поединке первого тура Итогового турнира WTA 2019, украинка Элина Свитолина победила вторую ракетку мира чешку Плишкову, 7: 6 (12), 6: 4.

Встреча между теннисистками длилась более 2 часв, а для Свитолиной это уже четвертая подряд победа в противостоянии с Плишковой.

Во втором туре, 30 октября, украинка сыграет против румынки Симоны Халеп.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать