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Espreso.tvСпортСвитолина - автор лучшего удара дня на Итоговом турнире 2019

Свитолина - автор лучшего удара дня на Итоговом турнире 2019


фото: REUTERS
WTA признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим за сегодняшний игровой день Итогового турнира 2019

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт Женской теннисной ассоциации.

WTA (Женская теннисная ассоциация) признали удар украинки Элины Свитолиной, в победном матче против чешки Плишковой - лучшим во втором игровом дню Итогового турнира 2019.

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