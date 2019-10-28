Свитолина - автор лучшего удара дня на Итоговом турнире 2019
28 октября, 2019, 21:41
WTA признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим за сегодняшний игровой день Итогового турнира 2019
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт Женской теннисной ассоциации.
WTA (Женская теннисная ассоциация) признали удар украинки Элины Свитолиной, в победном матче против чешки Плишковой - лучшим во втором игровом дню Итогового турнира 2019.
@ElinaSvitolina earns @WTAFinals Shot of the Day status for this brilliant battle at the net! pic.twitter.com/2hm6L7rnkO- WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.
- 28 октября во первом поединке Итогового турнира 2019 украинка Элина Свитолина победила чешку Плишкову.
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