Суд отклонил жалобу ПриватБанка о 1,5 млрд по делу авиакомпании Коломойского
Соответствующее решение суд принял 10 октября, передает Finbalance .
Согласно судебным материалам, требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов.
Верховный Суд отклонил их, основываясь на своих же решениях о признании частично недействительными соответствующих соглашений, которые были приняты в т.ч. с учетом выполнения поручителем основного долгового обязательства заемщика.
Кроме того, суд отметил, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".
Инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" - "Укртатнафта" (предприятие также подконтрольно группе "Приват" Коломойского).
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