Суд отклонил жалобу ПриватБанка о 1,5 млрд по делу авиакомпании Коломойского

28 октября, 2019, 14:55

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу государственного ПриватБанка и отказал в признании кредиторских требований банка на 1,5 млрд грн до "Днеправиа", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского

Соответствующее решение суд принял 10 октября, передает Finbalance .

Согласно судебным материалам, требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов.

Верховный Суд отклонил их, основываясь на своих же решениях о признании частично недействительными соответствующих соглашений, которые были приняты в т.ч. с учетом выполнения поручителем основного долгового обязательства заемщика.

Кроме того, суд отметил, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".

Инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" - "Укртатнафта" (предприятие также подконтрольно группе "Приват" Коломойского).