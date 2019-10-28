Страшнее кори: Супрун рассказала, кто и когда должен вакцинироваться от дифтерии

28 октября, 2019, 13:41

По статистике, смертность от дифтерии составляет от 50 до 100 человек из 1000 больных, а 99% вакцинированных не болеют

Об этом сообщила в Facebook Ульяна Супрун.

"Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным механизмом. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин. Инкубационный период болезни длится 3-10 дней. Бывают случаи, когда человек может быть носителем возбудителя в течение определенного периода времени , но не болеть. В этом заключается одна из опасностей дифтерии человек длительное время может быть заразным, но об этом никто не будет знать ", - отмечает экс-исполнительница обязанностей министра здравоохранения.

Отмечается, что дифтерия страшнее кори, ведь смертность от нее гораздо выше.

"По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек. Защищенные те, кто вакцинированы. CDC сообщает, что 99% людей, которые имеют прививки от дифтерии, не болеют", - сообщает Супрун.

Симптомами дифтерии является боль в горле, повышенная температура, отеки слизистой ротоглотки, налет на миндалинах серого цвета, сиплый голос, отек шеи и увеличение лимфатических узлов. Также в горле людей, заболевших появляются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Бывают случаи осложнения дифтерии если дифтерийный токсин попадает в кровь, под угрозой оказываются жизненно важные органы - сердце, почки, нервная система. Токсин нарушает синтез белка клетками, вызывает гибель клеток.

"Прививка от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет. Получив прививки, организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин. Ведь именно токсин является главным фактором, повреждающим клетки организма человека, - отмечает Супрун. - по календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. в 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М ".

Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получено в 16 лет, отмечает Супрун, следующее нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

"Если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививки - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между вторым и третьей прививками ", - пояснила экс-глава Минздрава.

Взрослым достаточно одной дозы, если они получили по крайней мере три дозы в детстве. В таком случае достаточно просто напомнить организма об этом токсин, иммунная память быстро выработает антитела.

Она подчеркнула, что всем беременным женщинам следует предложить вакцину от дифтерии, столбняка и вакцину от коклюша в течение второго или третьего триместра, в ТЕРМИЯ от 21 до 32 недель при каждой беременности независимо от истории вакцинации.

"Со временем уровень антител уменьшается, поэтому нужна повторная вакцинация, чтобы быть готовым в тот момент, когда в организм попадет возбудитель дифтерии. Регулярная вакцинация нужна для поддержания высокого титра антител. Он обеспечивает защиту от дифтерии", - отметила Супрун.

Вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка Украина закупает в Индии. Она является качественной, безопасной и преквалифицированных в лабораториях ВОЗ. Такую вакцину используют во всем мире.

По мировым стандартам к противопоказаний не относящихся легкие простуды с температурой до 38,5 ° С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

Среди реакций на вакцину встречаются в частности повышение температуры, появление отека, уплотнение, покраснение или боль в месте инъекции. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. В основном такие реакции продолжаются в течение одного-двух дней и абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины.

Серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко. Риск серьезных осложнений от заболевания, которое можно предупредить вакцинацией, намного выше, чем риск возникновения серьезной реакции после прививки.

"Если вы не уверены, когда последний раз делали прививки против дифтерии и столбняка, проверьте записи и запланируйте визит к врачу. Если пропустили прививку - вакцинируйтесь. А также храните карту прививок свою и своих детей, чтобы знать, от которых болезни вы уже имеете защиту ", - добавляет Супрун.