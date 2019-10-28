Шулявский мост откроют к концу года, - заместитель Кличко

28 октября, 2019, 16:29

Шулявский путепровод строят по графику - до конца года должны завершить

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он сообщил, что существует детальный план выполнения работ и ответственные за отдельные участки и то, что работа идет круглосуточно.

"Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", - написал Поворозник.