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Espreso.tvОбществоШулявский мост откроют к концу года, - заместитель Кличко

Шулявский мост откроют к концу года, - заместитель Кличко


фото: kyivcity
Шулявский путепровод строят по графику - до конца года должны завершить

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он сообщил, что существует детальный план выполнения работ и ответственные за отдельные участки и то, что работа идет круглосуточно.

"Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", - написал Поворозник.

 

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