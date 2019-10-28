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Espreso.tvОбществоШтаты убрали пошлины по ряду украинских товаров

Штаты убрали пошлины по ряду украинских товаров


фото: informator
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

Согласно объяснению, это решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

Напомним, в декабря 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

 
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