Штаты убрали пошлины по ряду украинских товаров
28 октября, 2019, 10:25
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .
Согласно объяснению, это решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.
Напомним, в декабря 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.
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