С силиконовыми насадками: Apple представил новые наушники AirPods за $ 249
Об этом сообщает портал Engadget.
"Официально называется AirPods Pro, новая модель предлагает активное шумоподавление и свободный доступ к Siri за $ 249. Наибольшее изменение в плане дизайна - добавление силиконовых наконечников для ушей, которые обеспечивают лучшую герметичность", - говорится в сообщении.
Apple говорит, что AirPods Pro предлагают "превосходное качество звука" с аудиофункцией под названием Adaptive EQ. По данным компании, инструмент "автоматически настраивает" низкие и средние частоты, чтобы "удовлетворить уши каждого человека".
Отмечается, у устройства также усилитель для "чистого, невероятно четкого звука" и увеличение продолжительности работы аккумулятора. Apple говорит, что драйверы внутри AirPods Pro могут производить низкие басы до 20 ГГц, чтобы подчеркнуть "погружение" качества звука.
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