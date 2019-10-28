Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии, Таллин вызвал посла РФ
28 октября, 2019, 13:39
Утром 25 октября самолет Ту-154 Министерства внутренних дел Российской Федерации без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии
Об этом сообщается на сайте Сил обороны Эстонской республики.
"Утром 25 октября Ту-154 Министерства внутренних дел Российской Федерации вошел в воздушное пространство Эстонии без разрешения", - говорится в сообщении.
В воздушного судна был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.
В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.
Уточняется, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.
Это было уже третье нарушение воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации в этом году.
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