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Espreso.tvМирРоссийский самолет нарушил воздушную границу Эстонии, Таллин вызвал посла РФ

Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии, Таллин вызвал посла РФ


фото: racurs
Утром 25 октября самолет Ту-154 Министерства внутренних дел Российской Федерации без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии

Об этом сообщается на сайте Сил обороны Эстонской республики.

"Утром 25 октября Ту-154 Министерства внутренних дел Российской Федерации вошел в воздушное пространство Эстонии без разрешения", - говорится в сообщении.

В воздушного судна был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.

Уточняется, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.

Это было уже третье нарушение воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации в этом году.

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