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Espreso.tvОбществоРекордное количество: в парламент Канады выбрали 98 женщин

Рекордное количество: в парламент Канады выбрали 98 женщин


фото: reuters
В канадском парламенте нового созыва будет 98 женщин: 29% от общего количества избранников

Об этом сообщает Избирательная служба Канады, передает Укринформ .

Отмечается, что в парламенте прошлого созыва женщин было 88: 26% от общего количества депутатов.

Избирательная служба Канады сообщает, что представителей коренных народов в главном законодательном органе Канады уменьшилось на 1 человека - до 10.

"Новый парламент обновится более чем на четверть, ведь 27% избранных депутатов ранее не участвовали в политике на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Самым молодым депутатом теперь будет 21-летний Эрик Мэлил, который будет представлять север провинции Онтарио, а старшим - 78-летняя Геди Фрай из Британской Колумбии.

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