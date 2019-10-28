Разумков и Радуцкий вакцинировались от дифтерии

28 октября, 2019, 20:38

Глава ВР Дмитрий Разумков вместе с несколькими депутатами от партии Слуга народа вакцинировались от дифтерии

Об этом сообщил в Facebook депутат Михаил Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым.

Также депутат порекомендовал вакцинироваться всем гражданам. По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве.

"Сегодня вместе с Дмитрием Разумковым и Сергей Бабаком вакцинировались от дифтерии !! И советуем это сделать всем гражданам !!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал он.