"Звонок задницей": Джулиани случайно позвонил журналисту, обсуждая на второй линии операции в Бахрейне, Байдена и Украину

28 октября, 2019, 17:55

Поздно ночью 16 октября Рудольф Джулиани позвонил репортеру NBC News

Оказалось, что "батдиал" звонок (дословно - звонок задницей) был случайным, а телефонный разговор советника Дональда Трампа не должен был появиться в СМИ, сообщает издание.

Ранее в тот же вечер репортер и Джулиани говорили о его связи с периферийной иранской оппозиционной группой. На следующее утро сотрудник медиа обнаружил на голосовой почте звонок продолжительностью ровно в три минуты - именно такой была максимальная продолжительность записи.

В разговоре было слышно, как Джулиани обсуждает зарубежные операции в Бахрейне и сетует на потребность в наличных деньгах, хотя трудно понять весь контекст разговора. Советник Трампа также упоминает в разговоре его конкурента на будущих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Среди претензий Джулиани: Байден вмешался, чтобы прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, так как в совете был его сын Хантер, и Хантер Байден использовал вице-президентский пост отца, чтобы заработать $ 1,5 миллиарда от китайских инвесторов.

"Это печальная ситуация. Вы знаете, как они зарабатывают? Байден торговал на своем государственном посту, так как он был сенатором", - добавил Джулиани.

Вскоре после этого Джулиани снова возвращается к Хантеру Байдену.

"Когда он (Джо Байден - ред.) стал вице-президентом, ребенок решил объехать весь мир и сказать: наймите меня, потому что я сын Джо Байдена. И большинство людей не будут нанимать его, потому что у него были проблемы с наркотиками ", - отметил адвокат Трампа.

В записи Джулиани ничего не упоминает о своей деятельности в Украине и за ее пределами. Однако он делает необоснованные заявления о работе Хантера Байдена за рубежом.

"Все его сын заработал от 5 к 8 млн. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - говорит Джулиани.

Запись заканчивается так же, как и началась. "Они (Украина - ред.) не хотят проводить расследование, потому что он (Байден - ред.) защищенный, поэтому мы должны заставить их сделать это", - говорит Джулиани.