 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Звонок задницей": Джулиани случайно позвонил журналисту, обсуждая на второй линии операции в Бахрейне, Байдена и Украину

"Звонок задницей": Джулиани случайно позвонил журналисту, обсуждая на второй линии операции в Бахрейне, Байдена и Украину


фото: reuters
Поздно ночью 16 октября Рудольф Джулиани позвонил репортеру NBC News

Оказалось, что "батдиал" звонок (дословно - звонок задницей) был случайным, а телефонный разговор советника Дональда Трампа не должен был появиться в СМИ, сообщает издание.

Ранее в тот же вечер репортер и Джулиани говорили о его связи с периферийной иранской оппозиционной группой. На следующее утро сотрудник медиа обнаружил на голосовой почте звонок продолжительностью ровно в три минуты - именно такой была максимальная продолжительность записи.

В разговоре было слышно, как Джулиани обсуждает зарубежные операции в Бахрейне и сетует на потребность в наличных деньгах, хотя трудно понять весь контекст разговора. Советник Трампа также упоминает в разговоре его конкурента на будущих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Среди претензий Джулиани: Байден вмешался, чтобы прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, так как в совете был его сын Хантер, и Хантер Байден использовал вице-президентский пост отца, чтобы заработать $ 1,5 миллиарда от китайских инвесторов.

"Это печальная ситуация. Вы знаете, как они зарабатывают? Байден торговал на своем государственном посту, так как он был сенатором", - добавил Джулиани.

Вскоре после этого Джулиани снова возвращается к Хантеру Байдену.

"Когда он (Джо Байден - ред.) стал вице-президентом, ребенок решил объехать весь мир и сказать: наймите меня, потому что я сын Джо Байдена. И большинство людей не будут нанимать его, потому что у него были проблемы с наркотиками ", - отметил адвокат Трампа.

В записи Джулиани ничего не упоминает о своей деятельности в Украине и за ее пределами. Однако он делает необоснованные заявления о работе Хантера Байдена за рубежом.

"Все его сын заработал от 5 к 8 млн. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - говорит Джулиани.

Запись заканчивается так же, как и началась. "Они (Украина - ред.) не хотят проводить расследование, потому что он (Байден - ред.) защищенный, поэтому мы должны заставить их сделать это", - говорит Джулиани.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать