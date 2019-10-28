"И каждый финиш - это, по сути, старт": с Мининфраструктуры уволился заместитель министра Лавренюк
Об этом он сказал в Facebook.
"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства", - сообщил Лавренюк.
Он отметил, что сейчас его функция в министерстве выполнена и "нужно двигаться дальше".
Юрия Лавренюка назначили на должность заместителя министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Он отвечает за формирование политики министерства в сферах железнодорожного, морского и речного транспорта, дорожной отрасли и автомобильных перевозках.
До назначения в Мининфраструктуры Лавренюк занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области и возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации Министерства внутренних дел Украины.
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