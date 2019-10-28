 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"И каждый финиш - это, по сути, старт": с Мининфраструктуры уволился заместитель министра Лавренюк

"И каждый финиш - это, по сути, старт": с Мининфраструктуры уволился заместитель министра Лавренюк


фото: delo.ua
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк уволился по собственному желанию

Об этом он сказал в Facebook.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства", - сообщил Лавренюк.

Он отметил, что сейчас его функция в министерстве выполнена и "нужно двигаться дальше".

Юрия Лавренюка назначили на должность заместителя министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Он отвечает за формирование политики министерства в сферах железнодорожного, морского и речного транспорта, дорожной отрасли и автомобильных перевозках.

До назначения в Мининфраструктуры Лавренюк занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области и возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации Министерства внутренних дел Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать