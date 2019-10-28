"Слуга народа" планирует обратиться к Конгрессу из-за попытки внести "Азов" в список террористов

28 октября, 2019, 16:59

Во фракции "Слуга народа" инициировали подписание обращения в Палату представителей Конгресса США из-за планов включить полк специального назначения "Азов" в список террористических организаций

Об этом говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

В обращении нардепы заявили, что не нашли какой-либо информации, которая могла бы подтвердить причастность "Азова" к террористическим актам в Новой Зеландии, или о вербовке в ряды подразделений "Азова" американских граждан.

В "Слуге народу" планируют обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины по просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

В обращении сказано, что попытки назвать одно из официальных подразделений Нацгвардии террористической организацией "ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии" .

Напомним, 40 представителей Демократической партии в Конгрессе США обратились в Госдепартамент с требованием внести полк "Азов" в список террористических организаций.

В "Азове" назвали такую инициативу "полной чушью".