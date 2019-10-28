"Навальный и Ко" должны заплатить "повару Путина" Пригожину $ 1,4 млн

28 октября, 2019, 18:14

Суд постановил, что лидеры оппозиции Любовь Соболь, Алексей Навальный и его "Фонд борьбы с коррупцией" должны выплатили 88 млн рублей ($ 1,4 млн) в качестве компенсации компании "Московский школьник", связанной с личным шеф-поваром президента России Владимира Путина

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что компанию "Московский школьник" связывают с личным шеф-поваром президента России Владимира Путина.

Сам Навальный заявил, что, по мнению суда, его фонд нанес финансовый ущерб деловым интересам "Московского школьника" - поставщика продуктов питания для школ в Москве.

Напомним, 31 января "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал видео, в котором компания Пригожина обвинялась в массовых пищевых отравлениях в московских школах и детских садах в декабре.

"Московский школьник" заявил, что потерял крупный контракт на поставки из-за видео Навального. Суд также постановил, чтобы фонд удалил это видео.

Компания Пригожина занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище "повар Путина".