"Мы передвигаем фронт вглубь Украины", - Бессмертный о разведении сил

28 октября, 2019, 22:20

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV

Дипломат рассказал о попытках разведения войск.

"А вообще в ситуации, в которой находится Украина, в войне с Россией, или в принципе механизм разведения может действовать. Почему в 2015 и 2016 годах были попытки? Во-первых, эти попытки были мотивированы необходимостью открытия перехода в Золотом и Станицы Луганской. Во-вторых, хотели увидеть, может ли работать этот механизм в данном конкретном случае. К сожалению, опыт этих лет показал, что этот механизм не может быть применен, причем там были попытки и километр на километр, и 2 на 4, и самые разнообразные подходы пытались реализовать. Они не были осуществлены. Есть факторы, которые блокируют или, на самом деле, приводят войска в прежние позиции" - сказал Бессмертный.

Он добавил, не было речи об отводе по всей линии фронта.

"Еще одна вещь, на которую нужно дать ответ, изначально проектом рассматривалось 18 мест (точек), где желательно было бы это сделать, для того, чтобы обеспечить коммуникацию населения. Затем в конце - концов пришли к трем, Станица Луганская, Золотое - это на севере, Петровское - на юге, это были пункты, 2 из которых контролировалась украинскими войсками, Петровское - российскими. Была попытка посмотреть, как оно работает. Если кто-то думает, что отводить наши войска по всей линии - это правильно, я бы хотел бы, чтобы мы сейчас поняли, почему планировалось так. Вот населенный пункт, который контролируется российскими войсками, а вот украинскими, давайте посмотрим, как оно работает. Оно не сработало, что мы делаем сейчас - мы передвигаем фронт вглубь Украины - вещь очень опасная ", - резюмировал Бессмертный.