"Газпром" готов работать по законам ЕС для транзита газа через Украину, - росСМИ

28 октября, 2019, 18:59

"Газпром" готов обсудить соглашение о транзите газа с оператором газотранспортной системы Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра энергетики России Александра Новака, они готовы работать по законодательству ЕС по транзиту газа через Украину.

Также он отметил, что трехсторонняя встреча прошла конструктивно и последующие консультации по газу состоятся в конце ноября.