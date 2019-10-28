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Espreso.tvОбщество"Газпром" готов работать по законам ЕС для транзита газа через Украину, - росСМИ

"Газпром" готов работать по законам ЕС для транзита газа через Украину, - росСМИ

"Газпром" готов обсудить соглашение о транзите газа с оператором газотранспортной системы Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра энергетики России Александра Новака, они готовы работать по законодательству ЕС по транзиту газа через Украину.

Также он отметил, что трехсторонняя встреча прошла конструктивно и последующие консультации по газу состоятся в конце ноября.

  • В газотранспортную систему Украины могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.
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