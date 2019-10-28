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Espreso.tvОбщество"Будет зависеть от нормандских переговоров": Разумков о законе об "особом статусе Донбасса"

"Будет зависеть от нормандских переговоров": Разумков о законе об "особом статусе Донбасса"

На разработку нового закона о статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей значительным образом будут влиять результаты "нормандской" встречи

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии телеканалу ICTV .

"Относительно закона [действующего" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "- ред.] - да, действительно, он заканчивает свой срок в конце этого года и нам надо будет принимать другой. Законопроект вносить, после этого принимать. Но я думаю, что очень многое будет зависеть от "нормандских" переговоров и уже после этого будем двигаться ", - сказал Разумков.

Разумков также указал, что не видит предпосылок для возвращения делегации Украины в ПАСЕ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после подписания закона об "особом статусе" Донбасса состоится имплементация "формулы Штайнмайера" .

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