"Будет зависеть от нормандских переговоров": Разумков о законе об "особом статусе Донбасса"
Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии телеканалу ICTV .
"Относительно закона [действующего" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "- ред.] - да, действительно, он заканчивает свой срок в конце этого года и нам надо будет принимать другой. Законопроект вносить, после этого принимать. Но я думаю, что очень многое будет зависеть от "нормандских" переговоров и уже после этого будем двигаться ", - сказал Разумков.
Разумков также указал, что не видит предпосылок для возвращения делегации Украины в ПАСЕ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после подписания закона об "особом статусе" Донбасса состоится имплементация "формулы Штайнмайера" .
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