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Espreso.tvОбщество"6-7 месяцев": в Офисе Зеленского рассказали, когда приватизируют Одесский припортовый завод

"6-7 месяцев": в Офисе Зеленского рассказали, когда приватизируют Одесский припортовый завод


фото: reuters
Одесский припортовый завод могут приватизировать не ранее, чем через шесть-семь месяцев

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает LIGA.net.

"Фонд госимущества буквально несколько недель назад подписал контракт с советником (по приватизации ОПЗ). И они начинают подготовку. Советник помогает Фонду госимущества реструктуризировать компанию", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как планируется решить вопрос с долгами завода, Ковалив ответила: "Так не бывает, что сегодня наняли советника, а завтра он приходит и говорит: ты знаешь, я придумал. В реалиях это (приватизация) не ранее шести - семи месяцев ".

  • Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, что длился больше года

 

 

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