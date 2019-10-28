"6-7 месяцев": в Офисе Зеленского рассказали, когда приватизируют Одесский припортовый завод

28 октября, 2019, 15:53

Одесский припортовый завод могут приватизировать не ранее, чем через шесть-семь месяцев

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает LIGA.net.

"Фонд госимущества буквально несколько недель назад подписал контракт с советником (по приватизации ОПЗ). И они начинают подготовку. Советник помогает Фонду госимущества реструктуризировать компанию", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как планируется решить вопрос с долгами завода, Ковалив ответила: "Так не бывает, что сегодня наняли советника, а завтра он приходит и говорит: ты знаешь, я придумал. В реалиях это (приватизация) не ранее шести - семи месяцев ".