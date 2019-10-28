Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

28 октября, 2019, 15:59



фото: reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о продлении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года