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Espreso.tvОбществоПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о продлении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, что разговор состоялся на фоне очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс -службы.

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