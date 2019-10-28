Проверка Дубинского на полиграфе: эксперт предоставил заключение тестирования

28 октября, 2019, 12:00

Народный депутат от "Слуги народа" Дубинский обнародовал заключение специалиста по результатам исследования на полиграфе, которое он проходил 23 октября

Копию документа Александр Дубинский обнародовал в Facebook.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал заключение специалиста по результатам психофизиологического исследования с использованием полиграфа, которое нардеп проходил 23 октября.

Исследования с использованием полиграфа касалось голосования народного депутата против законопроекта №2047 и "наличия или отсутствия в его действиях любых коррупционных мотивов".

В беседе перед тестом Дубинский сообщил, что о якобы получении денежного вознаграждения в сумме $ 30 тыс. за голосование против законопроекта №2047 он не договаривался, "никогда не собирался получить, не ожидал никакого вознаграждения ни от кого и не получал его". Кроме того, нардеп отметил, что ему не известно, кто из членов его комитета получал такое денежное вознаграждение.

В заключении эксперта указано, что во время тестирования опрашиваемый вел себя адекватно, не применял "предыдущих фармакологических мер", которые могут искажать психофизиологические реакции.

"Установить правдивость ответов" да "у опрашиваемого на вопрос" Вы голосовали против этого законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая? " и " Вы проголосовали против этого законопроекта из-за неправомерной выгоды для каких-то конкретных лиц в ущерб интересам государства? " не удалось , поскольку ответы "да" и "нет" на эти вопросы отличались одинаково значимыми психофизиологическими реакциями ", - говорится в заключении полиграфолога.

После теста Дубинскому предварительно сказали, что результаты исследования в целом имеют оправдательный характер.

"Вывод. Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе любых лиц ", - говорится в документе.