Появился рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют планету пластиком
Об этом говорится в исследование движения Break Free From Plastic за 2019 год.
В сентябре на шести континентах 72 тыс. волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Мусор потом отсортировали и подсчитали, что пластик выработали 8 тыс. брендов.
Наибольшее количество пластика нашли бренда Coca-Cola - более 11 тыс. единиц (в 37 странах на четырех континентах).
Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составила 4,846 предмета.
Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.
Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.
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