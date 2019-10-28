 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоявился рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют планету пластиком

Появился рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют планету пластиком


фото: reuters
Компании Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo возглавили рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиковыми отходами

Об этом говорится в исследование движения Break Free From Plastic за 2019 год.

В сентябре на шести континентах 72 тыс. волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Мусор потом отсортировали и подсчитали, что пластик выработали 8 тыс. брендов.

Наибольшее количество пластика нашли бренда Coca-Cola - более 11 тыс. единиц (в 37 странах на четырех континентах).

Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составила 4,846 предмета.

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать