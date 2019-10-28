Появился рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют планету пластиком

28 октября, 2019, 14:30

Компании Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo возглавили рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиковыми отходами

Об этом говорится в исследование движения Break Free From Plastic за 2019 год.

В сентябре на шести континентах 72 тыс. волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Мусор потом отсортировали и подсчитали, что пластик выработали 8 тыс. брендов.

Наибольшее количество пластика нашли бренда Coca-Cola - более 11 тыс. единиц (в 37 странах на четырех континентах).

Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составила 4,846 предмета.

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.