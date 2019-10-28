Полиция Киевщины задержала организаторов заказного убийства в Княжичах

28 октября, 2019, 16:11

Работники полиции Киевщины провели успешную спецоперацию и задержали организатора заказного убийства, исполнителя-иностранца и его помощника

Об этом сообщает пресс-служба областной нацполиции.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения. Мужчины после совершения преступления по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог.

"Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Как выяснилось, мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Исполнитель - 41-летний иностранец, который за деньги намеревался лишить жизни человека. Гражданин другого государства временно проживал на территории Вышгородского района, где во время неотложного обыска правоохранители обнаружили и изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании сообщено посольству Российской Федерации и в консульский отдел МИД.

Соучастник - 34-летний житель города Кривой Рог, который добровольно согласился принять участие в убийстве. Так, во время проведения следственных действий на месте преступления, работники полиции в тайнике нашли и изъяли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять "помощник" основного стрелка.

Полицейские Киевщины также установили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего.

Организатору преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование, фигуранты сотрудничают со следствием.