Подозреваемого в хищениях вице-мера Днепра освободили из-под стражи под залог в 600 тыс. грн, - СМИ

28 октября, 2019, 15:01

Заместитель мэра Днепра, которого арестовали по подозрению в хищении средств на ремонте Нового моста, вышел из-под стражи под залог в 600 тыс. грн

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

По данным издания, речь идет о заместителе мэра Михаиле Лысенко.

В мэрии Днепра изданию сообщили, что чиновник 28 октября вышел на работу.

Ранее, в сентябре, Михаила Лысенко объявили в розыск. В мэрии Днепра сообщали, что он находится в командировке в Анкаре по приглашению одной из турецких фирм.

13 сентября в областной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств на ремонте Нового моста в Днепре 7 чиновникам мэрии и представителям подрядных организаций объявили подозрения.