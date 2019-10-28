По статье "пытки": ГБР проверяет возможное избиение тюремщиками онкобольной заключенной

28 октября, 2019, 12:50

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Поводом послужило обращение омбудсмена.

Отмечается, что, по предварительной информации, работники упомянутого учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной. Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), которой запрещено пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

"По словам уполномоченного по правам человека, после вердикта суда онкобольного заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно, избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ ", - говорится в сообщении Варченко.

Центр по правам человека "Zmina" отмечает, что речь идет об Анне Солоповой.

В заключении у девушки диагностировали рак лимфатической системы, требующий срочного лечения. Однако медицинские работники, как рассказал ее адвокат, не придавали ей должной помощи, а потому она подала иск в ЕСПЧ.

"Внезапно на нее набросились несколько сотрудников колонии с дубинками, которые беспричинно жестоко избили ее и втолкнули в автозак", - сообщил адвокат со слов заключенного.