Опередив "Дэдпула": кассовые сборы "Джокера" стали крупнейшими в мировом прокате в категории 16+

28 октября, 2019, 12:53

Драма о клоуна-убийце с Хоакином Фениксом в главной роли собрала больше всего в глобальном прокате среди фильмов категории R

Об этом сообщает CNN.

Психологический триллер американского режиссера Тодда Филлипса, основанный на предыстории персонажа комиксов издательства DC Comics Джокера собрал в мировом прокате около $ 788 млн.

Таким образом, фильм побил рекорд "Дэдпула" 2016 года, бокс-офис которого составил $ 783 млн. Лента Филлапса установила новый рекорд в категории R - "подростки до 16 лет допускаются к фильму только в сопровождении одного из родителей или законного представителя".

Хотя "Джокер" и стал кассовым рекордсменом в своей категории в глобальном прокате, рекорд в США принадлежит драме "Страсти Христовы" Мела Гибсона, которая собрала в 2004 году $ 370 млн. В "Джокера" в США пока $ 259 млн.