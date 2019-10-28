Около 3,2 млн за год: украинцы лидируют по количеству полученных разрешений на жительство в ЕС

28 октября, 2019, 11:16

Всего за 2018 год страны ЕС выдали примерно 3,2 млн видов на жительство: 20% из них - в Польше

Об этом сообщает Евростат.

527 тыс украинцев в 2018 году получили в странах ЕС вид на жительство или иной статус, позволяющий пребывание сроком более 3 месяцев. 78% из них - в Польше.

Эта статистика учитывает тех граждан из стран за пределами ЕС, впервые подавали документы или не делали этого более полугода (продолжение действующих разрешений не учитываются).

Всего в 2018 году в странах ЕС было выдано примерно 3,2 млн видов на жительство. 20% из них (635 тыс.) выдали в Польше. На втором и третьем местах по количеству выданных разрешений на пребывание находятся Германия (544 тыс., или 17%) и Великобритания (451 тыс., или 14%).

"В 2018 году граждане Украины (527 тыс. человек, из которых почти 78% - в Польше) продолжали получать больше разрешений в ЕС, опередив граждан Китая (206 тыс., из которых почти половина - в Великобритании), Индии (197 тыс ., из которых 38% - в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% - в Германии), Беларуси (138 тыс., из которых 92% - в Польше), Марокко (127 тыс., из которых 45% - в Испании), США (120 тыс., из которых 36% - в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из которых 32% - в Португалии), Турции (80 тыс., из которых 29% - в Германии) и России (75 тыс., из которых 18% - в Германии). Около половины (54%) всех первичных в дев на жительство, выданных в ЕС в 2018 году, были выданы гражданам этих десяти стран ", - рассказали в Евростате.

64,7% украинцев, которые получили в прошлом году разрешения на пребывание, приехали в ЕС работать, 11,9% - по семейным обстоятельствам, 6,6% - учиться. Китайцы едут в страны Евросоюза преимущественно учиться. Таких 67%.

В 2018 году количество украинцев, которые впервые получили вид на жительство в странах ЕС, по сравнению с прошлым годом (661,9 тыс.) значительно уменьшилась - на 134,9 тыс. В прошлом году 87,7% приехали в ЕС работать, по семейным причинам - 4%, учиться - 3,5%.