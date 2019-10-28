Оккупанты 29 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы неподалеку Березовой с СПГ и крупнокалиберных пулеметов, у Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Водяного , что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники били вблизи Новолуганского из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Майского - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Крымского - с грана Ометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В течение суток 27 октября потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала суток 28 октября российские оккупанты обстреляли Объединенные силы у Золотого-4 (за пределами участка разведения) из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Майского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Потерь вследствие этих обстрелов также не зафиксировано.
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