Нидерландский футболист, который отказывался тренироваться под руководством российского тренера, помирился с ним

28 октября, 2019, 21:27

Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой после ссоры с главным тренером клуба Леонидом Слуцким

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Хавбек нидерландского "Витесса" Ришедли Базур, который накануне поссорился с главным тренером клуба россиянином Леонидом Слуцким на тренировке, извинился перед одноклубниками и тренерским штабом, и снова может играть и тренироваться с основным составом "Витесс".

"Базур вернулся в расположение клуба. Полузащитник извинился перед командой, поэтому отныне сможет выходить на поле и тренироваться с основной командой", - говорится в официальном обращении клуба.

Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie



De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld. Later meer, met een reactie van de middenvelder #Vitesse - Vitesse (@MijnVitesse) 28 октября 2019 г.