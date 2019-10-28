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Espreso.tvСпортНидерландский футболист, который отказывался тренироваться под руководством российского тренера, помирился с ним

Нидерландский футболист, который отказывался тренироваться под руководством российского тренера, помирился с ним


фото: twitter
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой после ссоры с главным тренером клуба Леонидом Слуцким

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Хавбек нидерландского "Витесса" Ришедли Базур, который накануне поссорился с главным тренером клуба россиянином Леонидом Слуцким на тренировке, извинился перед одноклубниками и тренерским штабом, и снова может играть и тренироваться с основным составом "Витесс".

"Базур вернулся в расположение клуба. Полузащитник извинился перед командой, поэтому отныне сможет выходить на поле и тренироваться с основной командой", - говорится в официальном обращении клуба.

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