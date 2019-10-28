Нидерландский футболист, который отказывался тренироваться под руководством российского тренера, помирился с ним
28 октября, 2019, 21:27
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой после ссоры с главным тренером клуба Леонидом Слуцким
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Хавбек нидерландского "Витесса" Ришедли Базур, который накануне поссорился с главным тренером клуба россиянином Леонидом Слуцким на тренировке, извинился перед одноклубниками и тренерским штабом, и снова может играть и тренироваться с основным составом "Витесс".
"Базур вернулся в расположение клуба. Полузащитник извинился перед командой, поэтому отныне сможет выходить на поле и тренироваться с основной командой", - говорится в официальном обращении клуба.
Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie- Vitesse (@MijnVitesse) 28 октября 2019 г.
De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld. Later meer, met een reactie van de middenvelder #Vitesse
- 24 октября нидерландский "Витесс" решил отстранить полузащитника Ришедли Базура от тренировок из-за конфликта с тренером.
- 23 октября между Ришедли Базуром и главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким случился конфликт на тренировке.
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