Не рассказывать об "успешном успехе": традиционное понятие "пресс-служб" должно исчезнуть, - Федоров
Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook.
"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие" пресс-службы "должно прекратить свое существование. Формирование" позитивного образа политика / органа ", - должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы ", - пояснил он.
По словам Федорова, "привлекать" - это описание одним словом всей стратегии коммуникации.
"Привлекать не для хайпа, а для получения качественной обратной связи и создание команды" послов "проекту. Транслировать путь трансформации", - подчеркнул министр.
Он дал следующие советы для формирования команды коммуникации:
- Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, SMMщики - своей, пресс-секретарь своей. Трансформировать оргструктуру отдела коммуникации, отталкиваться от целей.
- Начнем с четкой стратегии. Например, количество упоминаний проекту "цифровая грамотность" должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа.
- Быть быстрее. Больше лайва. Трансляции и влоги, смонтированы за 4 часа, лучше вычитанного текста.
- Брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической или государственной сферах.
- В каждой появления в СМИ четкая цель: понимать аудиторию, дать ценность, призывать к действию, а не рассказывать об "успешном успехе".
- Каждый пост, видео, выход в СМИ - думать о пользе для тех, кто читает.
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