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Espreso.tvОбществоНе рассказывать об "успешном успехе": традиционное понятие "пресс-служб" должно исчезнуть, - Федоров

Не рассказывать об "успешном успехе": традиционное понятие "пресс-служб" должно исчезнуть, - Федоров


фото: president.gov.ua
Пресс-службы должны не формировать положительный образ органа или политика, а объяснять людям, "куда мы движемся"

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие" пресс-службы "должно прекратить свое существование. Формирование" позитивного образа политика / органа ", - должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы ", - пояснил он.

По словам Федорова, "привлекать" - это описание одним словом всей стратегии коммуникации.

"Привлекать не для хайпа, а для получения качественной обратной связи и создание команды" послов "проекту. Транслировать путь трансформации", - подчеркнул министр.

Он дал следующие советы для формирования команды коммуникации:

  1. Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, SMMщики - своей, пресс-секретарь своей. Трансформировать оргструктуру отдела коммуникации, отталкиваться от целей.
  2. Начнем с четкой стратегии. Например, количество упоминаний проекту "цифровая грамотность" должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа.
  3. Быть быстрее. Больше лайва. Трансляции и влоги, смонтированы за 4 часа, лучше вычитанного текста.
  4. Брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической или государственной сферах.
  5. В каждой появления в СМИ четкая цель: понимать аудиторию, дать ценность, призывать к действию, а не рассказывать об "успешном успехе".
  6. Каждый пост, видео, выход в СМИ - думать о пользе для тех, кто читает.

 

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