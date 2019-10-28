Не рассказывать об "успешном успехе": традиционное понятие "пресс-служб" должно исчезнуть, - Федоров

28 октября, 2019, 11:19

Пресс-службы должны не формировать положительный образ органа или политика, а объяснять людям, "куда мы движемся"

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие" пресс-службы "должно прекратить свое существование. Формирование" позитивного образа политика / органа ", - должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы ", - пояснил он.

По словам Федорова, "привлекать" - это описание одним словом всей стратегии коммуникации.

"Привлекать не для хайпа, а для получения качественной обратной связи и создание команды" послов "проекту. Транслировать путь трансформации", - подчеркнул министр.

Он дал следующие советы для формирования команды коммуникации: