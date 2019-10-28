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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся

На Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся

В селе Мирча Великоберезнянского района Закарпатской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

Авария произошла 27 октября. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением и сбил двух жителей с. Мирча - 73-летнего мужчину и 10-летнюю девочку. После наезда на пешеходов машина съехала с дороги и перевернулась на крышу.

Среди пассажиров ВАЗ 2110 забое получила 28-летняя жена водителя. Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу.

В то же время полиция устанавливает причастность автомобиля Hyundai под управлением 43-летнего иностранца к созданию на дороге аварийной ситуации, которая привела к ДТП.

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