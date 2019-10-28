На выборах в центральной Германии побеждают крайне левые и правые
Об этом сообщает DW.
Согласно предварительным неофициальным итогам голосования, радикальная неомарксистской партия Die Linke приобретает около 31% голосов избирателей, тогда как на выборах 2014 эта политсила должна 28,2%.
На втором месте оказалась правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с 23,4% голосов избирателей. Партия более чем удвоила достигнутый на прошлых выборах 2014 результат - тогда они получили 10,6%.
На третьем месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 21,8% поддержки избирателей. Это - значительно меньше по сравнению с результатом на выборах 2014 года. Тогда консерваторы суметь получить 33,5%.
По социал-демократов, то они получают 8,2% голосов. Нынешний показатель так же хуже достижения 2014 года. Тогда СДПГ смог обеспечить себе 12,4% голосов избирателей.
Еще меньше оказались электоральные симпатии к "Зеленых" - они набирают 5,2% голосов и Свободной демократической партии (5%).
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