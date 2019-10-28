На территорию фермы в США упал спутник Samsung
28 октября, 2019, 16:17
В американском штате Мичиган на территорию фермы упал стратосферный спутник Samsung
Соответствующее видео обнародовали владельцы хозяйства.
По словам супругов, спутник они обнаружили в субботу утром, 26 октября, когда собирались выпустить лошадей, передает The Verge.
"Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево", - рассказали фермеры.
При этом, судя по опубликованному видео, в результате падения аппарат, хотя и получил некоторые повреждения, однако выглядел целым.
Отметим, что спутник компании Samsung был запущен на прошлой неделе в рамках проекта Space Selfie, который позволял сделать селфи на фоне стратосферы.
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