На Луганщине задержали боевика "ЛНР", который убежал от оккупантов из-за низкой "зарплаты"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов города Счастье.
Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников. Правоохранители установили местонахождение бывшего боевика и задержали его.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.
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