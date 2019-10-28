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Espreso.tvОбществоНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", который убежал от оккупантов из-за низкой "зарплаты"

На Луганщине задержали боевика "ЛНР", который убежал от оккупантов из-за низкой "зарплаты"

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участника одного из террористических подразделений "ЛНР", который принимал участие в обстрелах позиций ВСУ и жилых массивов города Счастье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов города Счастье.

Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников. Правоохранители установили местонахождение бывшего боевика и задержали его.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

 

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