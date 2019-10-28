Минсоцполитики изменит содержание "бэби-бокса", но его стоимость оставят без изменений

28 октября, 2019, 19:02

Министерство социальной политики собирается пересмотреть содержание "пакета малыша" на 2020 год, однако его стоимость останется в пределах пяти тысяч гривен

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства.

"Что касается содержания "пакета малыша", оно будет пересмотрено. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября-начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем ", - заявил Коваль.

Он отметил, что министерство социальной политики нашло решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донбасса. Донецкая область - единственная в Украине, которая с начала программы "пакет малыша" не получила ни одного "бэби-бокса".

Решение лежит в монетизации "пакете малыша", считает заместитель главы Минсоцполитики. Вместо "бэби-бокса" роженицы будут получать денежный эквивалент.

"Монетизация этой программы в Донецкой области - мера, на которую мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение", - подчеркнул он.

Отмечается, что с начала реализации проекта 329773 ребенка получили "пакет малыша", что составляет 99% от количества детей, рожденных с 1 сентября 2018 года. С 1 сентября 2018 доставлено 364985 "пакетов малыша".