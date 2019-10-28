Минфин усовершенствует законы по применению кассовых аппаратов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Под председательством заместителя министра финансов Павла Ходаковского стартовала рабочая группа, которая нарабатывает предложения по совершенствованию законодательства о применении регистраторов расчетных операций.
"Первоочередная задача, которая стоит перед участниками рабочей группы - подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг", - отметили в Минфине.
Речь идет о законе Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг "от 20 сентября 2019 № 128-IX.
- 20 сентября Верховная Рада приняла закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.
- 17 октября Зеленский подписал закон, согласно которому с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.
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