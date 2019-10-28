 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинфин усовершенствует законы по применению кассовых аппаратов

Минфин усовершенствует законы по применению кассовых аппаратов


фото: vilne.org.ua
В Минфине планируют усовершенствовать законодательство о применении регистраторов расчетных операций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Под председательством заместителя министра финансов Павла Ходаковского стартовала рабочая группа, которая нарабатывает предложения по совершенствованию законодательства о применении регистраторов расчетных операций.

"Первоочередная задача, которая стоит перед участниками рабочей группы - подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг", - отметили в Минфине.

Речь идет о законе Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг "от 20 сентября 2019 № 128-IX.

  • 20 сентября Верховная Рада приняла закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.
  • 17 октября Зеленский подписал закон, согласно которому с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать