Минфин усовершенствует законы по применению кассовых аппаратов

28 октября, 2019, 18:03

В Минфине планируют усовершенствовать законодательство о применении регистраторов расчетных операций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Под председательством заместителя министра финансов Павла Ходаковского стартовала рабочая группа, которая нарабатывает предложения по совершенствованию законодательства о применении регистраторов расчетных операций.

"Первоочередная задача, которая стоит перед участниками рабочей группы - подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг", - отметили в Минфине.

Речь идет о законе Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг "от 20 сентября 2019 № 128-IX.