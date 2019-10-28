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Espreso.tvОбществоМинэкономики назвало топ-10 самых прибыльных госкомпаний

Минэкономики назвало топ-10 самых прибыльных госкомпаний

10 государственных компаний сектора с наибольшим показателем чистой прибыли в первом полугодии 2019 года заработали более 32 млрд грн

Перечень обнародовала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Подавляющее большинство прибыли заработал НАК Нафтогаз - почти 75% от всей суммы.

Следом за ним идут энергетические предприятия: "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Укрзализныця заработала более 1 млрд грн прибыли и заняла 5 место.

Аэропорт Борисполь занял 7 место и заработал 792, 5 млн грн чистой прибыли.

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