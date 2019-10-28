Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, - NYT

28 октября, 2019, 13:32

Местонахождение главаря "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого объявили США, вычислили в ходе допроса одной из его жен и курьера, который провели этим летом

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника в администрации США.

По словам собеседников, речь шла о месте, которое располагалось в центральной части северо-западной Сирии.

В дальнейшем ЦРУ при сотрудничестве с курдской разведкой в Ираке и Сирии установило более точное местонахождение аль-Багдади, а также направило в этот район шпионов для наблюдения за его передвижениями.

Как отмечает газета, "эксперты по борьбе с терроризмом выразили недоумение в связи с тем, что аль-Багдади скрывался в районе, где доминировали группы Аль-Каиды, так далеко от его опорных пунктов".

"Возможно, он думал, что хаос Идлиб обеспечит ему укрытие, в котором он должен был смешаться среди орд джихадистов и других мятежников", - считает старший научный сотрудник глобальной исследовательской организации по безопасности Центр Суфан Колин Кларк.

По мнению директора по исследованиям Института изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафарелли, "более зловещая вероятность того, почему аль-Багдади скрывался в Идлибе".

"Присутствие аль-Багдади в районах, где преобладает Аль-Каида, может сигнализировать о многом ... Наиболее опасным является возможность возобновления переговоров между ним (аль-Багдади) и лидерами Аль-Каиды о воссоединении и / или сотрудничество с оплотами Аль-Каиды по нападениям на Запад ", - сказала Кафарелли.

Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.