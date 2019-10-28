Лукашенко боится "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве
28 октября, 2019, 16:41
Белорусский президент Александр Лукашенко волнуется, что во время учений контингента НАТО Defender Europe 2020 (апрель-май) западные военные на полигоне в Литве могут каким-то образом нечаянно устроить аварию на Белорусской атомной станции
Об этом он заявил на встрече с госс-секретарем Совета безопасности, главой Минобороны и начальником ГРУ РБ, пишет Белта .
Лукашенко напомнил, что литовский полигон Пабраде находится недалеко от БелАЕС, и "поэтому надо быть здесь более осторожным. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет".
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение