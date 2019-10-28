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Espreso.tvМирЛукашенко боится "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве

Лукашенко боится "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве


фото: belta
Белорусский президент Александр Лукашенко волнуется, что во время учений контингента НАТО Defender Europe 2020 (апрель-май) западные военные на полигоне в Литве могут каким-то образом нечаянно устроить аварию на Белорусской атомной станции

Об этом он заявил на встрече с госс-секретарем Совета безопасности, главой Минобороны и начальником ГРУ РБ, пишет Белта .

Лукашенко напомнил, что литовский полигон Пабраде находится недалеко от БелАЕС, и "поэтому надо быть здесь более осторожным. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет".

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