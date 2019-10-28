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Espreso.tvОбществоКонституционный суд рассмотрит законопроект о сокращении количества нардепов 31 октября

Конституционный суд рассмотрит законопроект о сокращении количества нардепов 31 октября


фото: ccu.gov.ua
Конституционный суд Украины рассмотрит конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины законопроекту президента по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Рассмотрение дела состоится в четверг, 31 октября. Речь идет о законопроект №1017.

Так, в своем конституционном обращении Рада просит КСУ дать заключение о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, в форме устного производства.

Слушание дела состоится во время открытой части пленарного заседания Палаты КСУ.

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