Конституционный суд рассмотрит законопроект о сокращении количества нардепов 31 октября
28 октября, 2019, 11:31
Конституционный суд Украины рассмотрит конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины законопроекту президента по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы
Об этом сообщается на сайте КСУ.
Рассмотрение дела состоится в четверг, 31 октября. Речь идет о законопроект №1017.
Так, в своем конституционном обращении Рада просит КСУ дать заключение о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, в форме устного производства.
Слушание дела состоится во время открытой части пленарного заседания Палаты КСУ.
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