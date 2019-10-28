Конституционный суд рассмотрит законность лишения Януковича звания президента

28 октября, 2019, 10:46

Во вторник, 29 октября, Большая палата Конституционного суда Украины продолжит рассмотрение дела о законности лишения Виктора Януковича звания президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба КСУ .

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины " О лишении Януковича звания Президента Украины "(закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня работы суда.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О лишении Виктора Януковича звания президента Украины" в феврале 2015 из-за того, что Янукович во времена правления узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также противоправного нарушения прав и свобод человека.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил експрезидента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы за государственную измену, признав, что сторона обвинения доказала содействие Януковичем агрессивной войне России против Украины.

24 сентября адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что Янукович планирует вернуться в Украину.