 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин выделил 300 млн на доступное жилье для семей переселенцев и ветеранов

Кабмин выделил 300 млн на доступное жилье для семей переселенцев и ветеранов

Правительство выделило 300 млн гривен на жилье для 950 семей, из которых 700 семей переселенцев и около 200 семей участников АТО / ООС

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО / ООС", - говорится в новости.

Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать