Кабмин выделил 300 млн на доступное жилье для семей переселенцев и ветеранов
28 октября, 2019, 19:20
Правительство выделило 300 млн гривен на жилье для 950 семей, из которых 700 семей переселенцев и около 200 семей участников АТО / ООС
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО / ООС", - говорится в новости.
Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.
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