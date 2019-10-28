Кабмин выделил 300 млн на доступное жилье для семей переселенцев и ветеранов

28 октября, 2019, 19:20

Правительство выделило 300 млн гривен на жилье для 950 семей, из которых 700 семей переселенцев и около 200 семей участников АТО / ООС

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО / ООС", - говорится в новости.

Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.