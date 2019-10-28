Годами висела у пенсионерки над плитой: во Франции на аукционе продали картину за более 24 млн евро
28 октября, 2019, 10:30
Речь идет о картине флорентийского художника XIII века Чимабуэ "Осмеяние Христа". Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 на 20,3 см
Об этом сообщил аукционный дом Act on, передает УНИАН .
Отмечается, что картину продали за более 24 млн евро.
Кто именно приобрел произведение - неизвестно.
По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280, состоящего из восьми элементов аналогичных размеров.
В ходе торгов цена достигла 19,5 млн евро, к которым следует добавить аукционный сбор. Сначала считалось, что цена не превысит 4-6 миллиона евро.
На аукционе сообщили, что эта картина долгое время провисела на кухне прямо над плитой у пенсионерки в одном из домов в городе Компьень.
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