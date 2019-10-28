 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГодами висела у пенсионерки над плитой: во Франции на аукционе продали картину за более 24 млн евро

Годами висела у пенсионерки над плитой: во Франции на аукционе продали картину за более 24 млн евро

Речь идет о картине флорентийского художника XIII века Чимабуэ "Осмеяние Христа". Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 на 20,3 см

Об этом сообщил аукционный дом Act on, передает УНИАН .

Отмечается, что картину продали за более 24 млн евро.

Кто именно приобрел произведение - неизвестно.

По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280, состоящего из восьми элементов аналогичных размеров.

В ходе торгов цена достигла 19,5 млн евро, к которым следует добавить аукционный сбор. Сначала считалось, что цена не превысит 4-6 миллиона евро.

На аукционе сообщили, что эта картина долгое время провисела на кухне прямо над плитой у пенсионерки в одном из домов в городе Компьень.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать