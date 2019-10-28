Годами висела у пенсионерки над плитой: во Франции на аукционе продали картину за более 24 млн евро

28 октября, 2019, 10:30

Речь идет о картине флорентийского художника XIII века Чимабуэ "Осмеяние Христа". Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 на 20,3 см

Об этом сообщил аукционный дом Act on, передает УНИАН .

Отмечается, что картину продали за более 24 млн евро.

Кто именно приобрел произведение - неизвестно.

По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280, состоящего из восьми элементов аналогичных размеров.

В ходе торгов цена достигла 19,5 млн евро, к которым следует добавить аукционный сбор. Сначала считалось, что цена не превысит 4-6 миллиона евро.

На аукционе сообщили, что эта картина долгое время провисела на кухне прямо над плитой у пенсионерки в одном из домов в городе Компьень.