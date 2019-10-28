Гладковський выиграл суд против НАБУ по неявке на допрос
Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает "ЛигаБизнесИнформ".
Высший антикоррупционный суд 28 октября признал безосновательными обвинения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о неявке на допрос к следователю в июле.
По данным пресс-службы корпорации Богдан, президентом которой является Гладковский, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Защита Гладковского доказала, что он предупредил НАБУ в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время на допрос.
Адвокат назвал это решение "первой победой в очереди побед по всем надуманными делами и безосновательными политически мотивированными обвинениями".
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