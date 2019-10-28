Гладковський выиграл суд против НАБУ по неявке на допрос

28 октября, 2019, 12:25

Суд признал безосновательными обвинения НАБУ против экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по неявке на допрос к следователю в июле

Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Высший антикоррупционный суд 28 октября признал безосновательными обвинения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского о неявке на допрос к следователю в июле.

По данным пресс-службы корпорации Богдан, президентом которой является Гладковский, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Защита Гладковского доказала, что он предупредил НАБУ в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время на допрос.

Адвокат назвал это решение "первой победой в очереди побед по всем надуманными делами и безосновательными политически мотивированными обвинениями".