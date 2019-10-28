Эстафету голосования для определения победителей книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" подхватил юг Украины
Вот, например, в Новокаховской центральной библиотеке, которая в прошлом году торжественно отметила свое 65-летие, творчески подошли к опросу, даже устроили небольшой перформанс с книгами.
Фонды Новокаховского ЦГБ насчитывают около 40 тыс. книг и каждая возможность их обновить приветствуется библиотекарями, что уж говорить про читателей. Для них библиотеки это не просто книгохранилища, а настоящие очаги украинской культуры.
Интерес к чтению ярко демонстрируют именно дети.
Недавно ученики 4-В класса гимназии завоевали себе звание "самый читающий класс" по версии "Летних чтений - 2019", а сегодня они уже работают настоящими книжными цензорами.
Читайкам городской библиотеки для детей предложено определить победителя книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для детей".
Прочитать, обсудить с товарищами и определить лучшую книгу - миссия ответственная. Каждый из трех литературных произведений, а именно: "Дитя песиголовцов", Владимира Аренева, "Стая", Анастасии Никулиной и "Арктическая пасека" Александра Дерманского, уже получили своих юных поклонников. Делать отметки в анкетах для голосования вместе с друзьями весело, приятно и почетно.
Искренние отзывы юных читателей - лучшая тому иллюстрация:
"Мне очень понравилось эта книга тем, что она учит, что надо делиться, потому что когда ты пробуешь конфету с другом, то она в сто раз вкуснее".
"Мне очень понравилась эта книга, потому что эта история очень веселая, о хорошем мишке. Учит дружить".
В Новой Каховке читают охотно и наслаждаются отечественной литературой. А книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" в очередной раз доказывает, что Украина - читающая страна!
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