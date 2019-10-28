Эстафету голосования для определения победителей книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" подхватил юг Украины

28 октября, 2019, 15:11

Библиотеки Херсонщины радушно встретили нынешние литературные новинки, а именно: "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка, "За cпиной" Гаськи Шиян и "Братство" Олега Криштопы

Вот, например, в Новокаховской центральной библиотеке, которая в прошлом году торжественно отметила свое 65-летие, творчески подошли к опросу, даже устроили небольшой перформанс с книгами.

Фонды Новокаховского ЦГБ насчитывают около 40 тыс. книг и каждая возможность их обновить приветствуется библиотекарями, что уж говорить про читателей. Для них библиотеки это не просто книгохранилища, а настоящие очаги украинской культуры.

Интерес к чтению ярко демонстрируют именно дети.

Недавно ученики 4-В класса гимназии завоевали себе звание "самый читающий класс" по версии "Летних чтений - 2019", а сегодня они уже работают настоящими книжными цензорами.

Читайкам городской библиотеки для детей предложено определить победителя книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для детей".

Прочитать, обсудить с товарищами и определить лучшую книгу - миссия ответственная. Каждый из трех литературных произведений, а именно: "Дитя песиголовцов", Владимира Аренева, "Стая", Анастасии Никулиной и "Арктическая пасека" Александра Дерманского, уже получили своих юных поклонников. Делать отметки в анкетах для голосования вместе с друзьями весело, приятно и почетно.

Искренние отзывы юных читателей - лучшая тому иллюстрация:

"Мне очень понравилось эта книга тем, что она учит, что надо делиться, потому что когда ты пробуешь конфету с другом, то она в сто раз вкуснее".

"Мне очень понравилась эта книга, потому что эта история очень веселая, о хорошем мишке. Учит дружить".

В Новой Каховке читают охотно и наслаждаются отечественной литературой. А книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" в очередной раз доказывает, что Украина - читающая страна!