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Espreso.tvОбществоЭстафету голосования для определения победителей книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" подхватил юг Украины

Эстафету голосования для определения победителей книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" подхватил юг Украины

Библиотеки Херсонщины радушно встретили нынешние литературные новинки, а именно: "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка, "За cпиной" Гаськи Шиян и "Братство" Олега Криштопы

Вот, например, в Новокаховской центральной библиотеке, которая в прошлом году торжественно отметила свое 65-летие, творчески подошли к опросу, даже устроили небольшой перформанс с книгами.

Фонды Новокаховского ЦГБ насчитывают около 40 тыс. книг и каждая возможность их обновить приветствуется библиотекарями, что уж говорить про читателей. Для них библиотеки это не просто книгохранилища, а настоящие очаги украинской культуры.

Интерес к чтению ярко демонстрируют именно дети.

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null Недавно ученики 4-В класса гимназии завоевали себе звание "самый читающий класс" по версии "Летних чтений - 2019", а сегодня они уже работают настоящими книжными цензорами.

Читайкам городской библиотеки для детей предложено определить победителя книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для детей".

Прочитать, обсудить с товарищами и определить лучшую книгу - миссия ответственная. Каждый из трех литературных произведений, а именно: "Дитя песиголовцов", Владимира Аренева, "Стая", Анастасии Никулиной и "Арктическая пасека" Александра Дерманского, уже получили своих юных поклонников. Делать отметки в анкетах для голосования вместе с друзьями весело, приятно и почетно.

Искренние отзывы юных читателей - лучшая тому иллюстрация:

"Мне очень понравилось эта книга тем, что она учит, что надо делиться, потому что когда ты пробуешь конфету с другом, то она в сто раз вкуснее".

"Мне очень понравилась эта книга, потому что эта история очень веселая, о хорошем мишке. Учит дружить".

В Новой Каховке читают охотно и наслаждаются отечественной литературой. А книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" в очередной раз доказывает, что Украина - читающая страна!

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