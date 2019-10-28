Если в зоне боевых действий находится гражданское население, его надо оттуда вывести, - Бессмертный о линии разграничения

28 октября, 2019, 21:50

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Дипломат отметил, что вполне очевидно, почему эту конвенцию не выполняет Россия.

"Вопрос решается очень просто - программа отселения людей, которые находятся в зоне боевых действий. Я понимаю, почему Россия не выполняет Конвенцию о защите прав гражданского населения на территории проведения боевых действий, потому что России плевать на международное право. Но почему эту конвенцию не выполняет Украина - для меня это удивительно ", - сказал Бессмертный.

Он считает, что отселение - это просто необходимый шаг.

"Если в зоне боевых действий находится гражданское население, его надо оттуда вывести. И это азы международного права, потому что Украина несет ответственность за людей на контролируемой территории и не может допускать, чтобы это население гибло", - отметил дипломат