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Espreso.tvОбществоЕсли в зоне боевых действий находится гражданское население, его надо оттуда вывести, - Бессмертный о линии разграничения

Если в зоне боевых действий находится гражданское население, его надо оттуда вывести, - Бессмертный о линии разграничения


фото: rudenko.kiev.ua
Дипломат и бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный не понимает, почему Украина не выполняет конвенцию о защите гражданского населения во время войны

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Дипломат отметил, что вполне очевидно, почему эту конвенцию не выполняет Россия.

"Вопрос решается очень просто - программа отселения людей, которые находятся в зоне боевых действий. Я понимаю, почему Россия не выполняет Конвенцию о защите прав гражданского населения на территории проведения боевых действий, потому что России плевать на международное право. Но почему эту конвенцию не выполняет Украина - для меня это удивительно ", - сказал Бессмертный.

Он считает, что отселение - это просто необходимый шаг.

"Если в зоне боевых действий находится гражданское население, его надо оттуда вывести. И это азы международного права, потому что Украина несет ответственность за людей на контролируемой территории и не может допускать, чтобы это население гибло", - отметил дипломат

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