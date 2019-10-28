Еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Крым, - адвокат

28 октября, 2019, 19:53

Пять фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО Симферополя

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"На днях еще пятеро фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир по этапу были доставлены в СИЗО Симферополя - это Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газиев и Яшар Муединов", - рассказал адвокат.