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Espreso.tvОбществоЕще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Крым, - адвокат

Еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Крым, - адвокат

Пять фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО Симферополя

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"На днях еще пятеро фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир по этапу были доставлены в СИЗО Симферополя - это Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газиев и Яшар Муединов", - рассказал адвокат.

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