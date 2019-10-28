Экс-игрок "Динамо" признался, что ездил на тренировку с личными охранниками
28 октября, 2019, 18:36
Известный бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал, что в свое время приезжал на тренировку киевского клуба с личной охраной
Об этом сообщает sportarena.com .
Культовый экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, как живет сейчас, и вспомнил, как вел себя, будучи лидером киевлян.
"Сейчас автомобиля у меня нет. Бывает, езжу на такси. Бывает, что на метро. Надо быть ближе к людям. Ранее было дело, когда играл за "Динамо", то приезжал на тренировку с охранником. Тогда у меня были какие-то понты" , - признался футболист.
Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й год. В составе киевлян он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок страны.
- Напомним, в сеть попало видео, на котором бывший футболист "Динамо" Александр Алиев угрожает полицейским, которые остановили его авто.
- 3 сентября Александр Алиев начал заниматься на тренерских курсах .
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