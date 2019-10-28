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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" признался, что ездил на тренировку с личными охранниками

Экс-игрок "Динамо" признался, что ездил на тренировку с личными охранниками


фото: footboom.com
Известный бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал, что в свое время приезжал на тренировку киевского клуба с личной охраной

Об этом сообщает sportarena.com .

Культовый экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, как живет сейчас, и вспомнил, как вел себя, будучи лидером киевлян.

"Сейчас автомобиля у меня нет. Бывает, езжу на такси. Бывает, что на метро. Надо быть ближе к людям. Ранее было дело, когда играл за "Динамо", то приезжал на тренировку с охранником. Тогда у меня были какие-то понты" , - признался футболист.

Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й год. В составе киевлян он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок страны.

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