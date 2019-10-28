Дзержинский суд вынес условный приговор за пропаганду коммунизма
Об этом говорится в постановлении суда.
Суд установил, что 14 июня 2019 гражданин "примерно с 11:00 часов до 17:00 часов ... находясь в общественном месте - возле торгово-развлекательного центра "Плаза", расположенного по адресу: проспект Гагарина, 4Б, в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области, где, надев футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР ... публично использовал вышеуказанную символику коммунистического тоталитарного режима ". - говорится в приговоре.
Суд признал виновным мужчину по статье ч.1 ст.436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
"Признать ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в постановлении.
Мужчина признал вину и заключил сделку со следствием. С учетом этого, суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
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