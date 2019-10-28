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Espreso.tvОбществоДо конца года ГПУ может направить в Раду представление о привлечении к ответственности "одного-двух" нардепов

До конца года ГПУ может направить в Раду представление о привлечении к ответственности "одного-двух" нардепов

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключает направления представлений на привлечение к уголовной ответственности по "одному-двух" народных депутатов до конца текущего года

Об этом Рябошапка рассказал в интервью изданию "Апостроф".

"Я думаю, что да (направят представление, - ред.) и даже, возможно, до нового года. Пока еще действуют нормы о депутатской неприкосновенности. Одно-два представления могут быть", - рассказал Рябошапка.

Напомним, 17 октября этого года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича.

Дубневич в период с декабря 2014 году до конца августа 2019-му возглавлял Комитет ВР по вопросам транспорта.

В сентябре 2019 года председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что Укрзализныця передала в правоохранительные органы материалы о миллионных убытков, которые она понесла при закупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

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